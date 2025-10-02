Сегодня 14:20 Модернизацию аварийно-диспетчерской службы водоканала завершили в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск Подмосковье

Инвестиции

Подольск

ЖКХ

Работа

В округе провели успешные испытания по масштабной модернизации аварийно-диспетчерской службы водоканала. Практические учения провели по поручению правительства Московской области при поддержке администрации округа.

Обновленная команда и оборудование прошли серьезную проверку в условиях, максимально приближенных к реальным. «Прошедшие учения наглядно показали, что инвестиции в современное оборудование и перестройку работы службы были сделаны не напрасно. Жители города могут быть уверены, что в случае реальной нештатной ситуации команда водоканала готова действовать быстро, слаженно и максимально эффективно», — сказал заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов. Чтобы диспетчеры могли молниеносно реагировать на любые сигналы, а бригады — эффективно устранять неисправности, закупили современное оборудование.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В диспетчерской установили профессиональные информационные дисплеи для визуализации данных со всей городской сети. Созданы эргономичные рабочие места с мощными компьютерами и многофункциональными устройствами, а также развернута надежная серверная инфраструктура. Специалисты, выезжающие на аварии, получили новейшие инструменты, гидравлическое и диагностическое оборудование и комплекты современной спецодежды. Каждая бригада оснащена защищенными планшетами для оперативного получения заданий и передачи информации с места события. На ключевых объектах канализационных насосных станциях и очистных сооружениях добавлены дополнительные датчики телеметрии. Они в режиме реального времени отслеживают работу оборудования и другие критически важные параметры, позволяя предупредить многие проблемы до их возникновения.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Парк водоканала пополнился двумя новыми автомобилями «Газель». Они будут использоваться аварийными бригадами для оперативного реагирования на заявки и перевозки необходимого оборудования. Внедрена мощная информационная система на базе «1С». Она объединяет прием заявок от жителей, их регистрацию, постановку задач бригадам и контроль исполнения. Теперь каждое обращение фиксируется и сопровождается от момента поступления до полного решения проблемы. Вся подвижная техника предприятия оснащена системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС нового поколения. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение и маршруты всех служебных автомобилей, оптимизировать их работу и сокращать время прибытия на объект.