Модернизацию 5 детских площадок провели в Реутове в этом году

Пять детских площадок обновят в Реутове в этом году. Современные комплексы установили на месте устаревших и небезопасных.

Дети смогут играть на новых детских площадках во дворах домов № 3 по улице Строителей, №5а и №7 по улице Гагарина, №5 и №7 по Юбилейному проспекту, №7 на улице Челомея, а также №3 на Комсомольской улице.

Все объекты сделаны по принятому стандарту. Он действует во всей Московской области.

Площадь каждой составляет 200 квадратных метров. Все выполнены с резиновым покрытием и камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Здесь заменили не только игровые комплексы, но и спортивные элементы, лавочки и скамейки. Рабочие обновили опоры освещения и благоустроили территорию.

Отметим, что модернизация проходит в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» по мероприятию «Замена и модернизация детских игровых площадок».

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