Модернизацию 5 детских площадок провели в Реутове в этом году
Пять детских площадок обновят в Реутове в этом году. Современные комплексы установили на месте устаревших и небезопасных.
Дети смогут играть на новых детских площадках во дворах домов № 3 по улице Строителей, №5а и №7 по улице Гагарина, №5 и №7 по Юбилейному проспекту, №7 на улице Челомея, а также №3 на Комсомольской улице.
Все объекты сделаны по принятому стандарту. Он действует во всей Московской области.
Площадь каждой составляет 200 квадратных метров. Все выполнены с резиновым покрытием и камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».
Здесь заменили не только игровые комплексы, но и спортивные элементы, лавочки и скамейки. Рабочие обновили опоры освещения и благоустроили территорию.
Отметим, что модернизация проходит в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» по мероприятию «Замена и модернизация детских игровых площадок».
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