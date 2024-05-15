Модернизация котельных и теплосетей в Подмосковье коснется 5,4 миллиона жителей за 5 лет | 360°

15 мая 2024, 14:52
Модернизация котельных и теплосетей в Подмосковье коснется 5,4 миллиона жителей за 5 лет
Воробьев: 119 котельных и теплопунктов Подмосковья обновят за год
Масштабная модернизация ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Только в этом году, например, крупно обновят 119 котельных и центральных тепловых пунктов, сотни километров теплосетей.
Ремонт выполнят не только по региональной программе, но и с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также по концессионным соглашениям.
Сейчас идет большая работа на основании всех тех замечаний и недочетов, которые у нас были зимой.
Андрей Воробьев
Модернизацию завершат к началу нового отопительного сезона. В период с мая по июнь выполнят опрессовку сетей — ее результаты покажут, какие еще вопросы требуется решить в первоочередном порядке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Андрей Воробьев
Отопление
Ремонтные работы
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