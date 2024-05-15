Модернизация котельных и теплосетей в Подмосковье коснется 5,4 миллиона жителей за 5 лет | 360°

Важное 15 мая 2024, 14:52 Модернизация котельных и теплосетей в Подмосковье коснется 5,4 миллиона жителей за 5 лет Воробьев: 119 котельных и теплопунктов Подмосковья обновят за год Автор фото: Антон Чернов

Читать 360 в

Масштабная модернизация ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Только в этом году, например, крупно обновят 119 котельных и центральных тепловых пунктов, сотни километров теплосетей.

Ремонт выполнят не только по региональной программе, но и с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также по концессионным соглашениям.

Сейчас идет большая работа на основании всех тех замечаний и недочетов, которые у нас были зимой. Андрей Воробьев

Модернизацию завершат к началу нового отопительного сезона. В период с мая по июнь выполнят опрессовку сетей — ее результаты покажут, какие еще вопросы требуется решить в первоочередном порядке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».