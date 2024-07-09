Модернизация завода «Метровагонмаш» в Мытищах вышла на завершающий этап

Генеральный директор холдинга «ТМХ» Кирилл Липавысоко провел рабочий визит на предприятие «Метровагонмаш». Он оценил результаты работ, связанных с освоением выпуска новых образцов продукции и локализацией производства ключевых компонентов вагонов метро.

В настоящее время модернизация производства находится на завершающем этапе, при этом основное внимание уделяется не только оснащению цехов и оборудования, но и улучшению социально-бытовых условий для работников.

Под руководством генерального директора были осмотрены различные объекты на предприятии, включая служебно-бытовой корпус, административно-бытовой корпус цеха № 416, новую котельную, цех малых серий № 8 и цех приемо-сдаточных испытаний. Также проведена инспекция сборки новой трансбордерной системы и строительства двух контрольно-пропускных пунктов.

Отметим, что «Метровагонмаш» в настоящее время производит качественную и надежную продукцию, соответствующую мировым стандартам. Реализация масштабных инвестиционных проектов способствует активному развитию предприятия, а также разработке и внедрению инновационных решений.

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