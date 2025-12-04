Андрей Воробьев: модернизация водоснабжения в Подмосковье охватит 4,5 млн человек

Модернизацию системы ЖКХ ведут в Подмосковье ежегодно. Без внимания не остается и водоснабжение. Так, в регионе улучшают очистные сооружения и ВЗУ. Президентская программа охватит половину населения региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью «Комсомольской правде».

Совместно с федеральным центром по нацпроекту в Подмосковье модернизируют очистные сооружения и водозаборные узлы. Программа охватит около половины населения Московской области — это 4,5 миллиона человек.

«Мы настраиваем новые водозаборные узлы. Каждый ВЗУ имеет отличия по качеству воды, степени и способу очистки», — подчеркнул Воробьев.

Модернизацию также проводят на Восточной системе водоснабжения, которая поставляет воду из Владимирской области в Подмосковье.