Андрей Воробьев: модернизация водоснабжения в Подмосковье охватит 4,5 млн человек
Модернизацию системы ЖКХ ведут в Подмосковье ежегодно. Без внимания не остается и водоснабжение. Так, в регионе улучшают очистные сооружения и ВЗУ. Президентская программа охватит половину населения региона, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью «Комсомольской правде».
Совместно с федеральным центром по нацпроекту в Подмосковье модернизируют очистные сооружения и водозаборные узлы. Программа охватит около половины населения Московской области — это 4,5 миллиона человек.
«Мы настраиваем новые водозаборные узлы. Каждый ВЗУ имеет отличия по качеству воды, степени и способу очистки», — подчеркнул Воробьев.
Модернизацию также проводят на Восточной системе водоснабжения, которая поставляет воду из Владимирской области в Подмосковье.
Это очень большая и важная программа и для экологии, и для жизни человека. В Подмосковье собственная вода богата железом, мы особенно обращаем внимание на очистку воды от всех примесей. Поэтому и в Пушкино, и в Дмитрове, и во всех городах без исключения эта программа реализуется.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Губернатор напомнил, что модернизацию проводят и на сетях тепло- и электроснабжения. Все это делает жизнь в регионе более комфортной и безопасной.