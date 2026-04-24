Минтранс Подмосковья рассказал о модернизации трассы М-2 «Крым»

Федеральное дорожное агентство активно работает над улучшением ключевых федеральных трасс, в том числе и трассы М-2 «Крым», проходящей через Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и Белгородскую области. Особое внимание уделяется развитию дорог в пределах Московской области, где расположено множество туристических достопримечательностей.

В рамках ремонта в 2025 году был обновлен верхний слой дорожного покрытия на участках трассы М-2 «Крым» с 22-го по 34-й км недалеко от Щербинки и Подольска. Работы по улучшению качества дорог продолжатся в текущем году на отрезках с 34-го по 49-й и с 101-го по 104-й км.

Развитие магистрали М-2 «Крым» способствует процветанию как классического, так и событийного туризма. Это включает в себя различные фестивали, исторические реконструкции и другие культурные мероприятия, привлекающие множество гостей.

На трассе М-2 «Крым» также проводится ремонт путепровода в городском округе Чехов. В 2025 году дорожники уже заменили балки пролетного строения, сопряжение и деформационные швы, уложили новое покрытие и обновили барьерное ограждение. Продолжаются работы в подмостовом пространстве сооружения, что повысит безопасность и комфорт передвижения на данном участке дороги.

Модернизация федеральных трасс в южной части Подмосковья делает туристические маршруты более безопасными и комфортными, повышая интерес к автомобильному туризму и стимулируя развитие экономики малых городов.