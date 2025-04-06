Модернизация тепловых сетей началась на улице Полиграфистов в Чехове

В городском округе Чехов продолжается реализация губернаторской программы по модернизации тепловых сетей. На улице Полиграфистов, у дома № 13А, началась прокладка новых труб.

На объект уже завезены необходимые материалы, начаты раскопки траншей и подготовка труб к монтажу.

«Здесь прокладывают параллельно действующему трубопроводу. Трубы уже изолированы. Без отключения теплоснабжения данных зданий, рядом стоящих», — отметил заместитель генерального директора и руководитель компании «Теплосети» Никита Попов.

В ближайшее время работы по обновлению тепловых сетей будут проведены еще по пяти адресам в округе. Мероприятия направлены на подготовку к следующему отопительному сезону.