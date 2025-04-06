Модернизация тепловых сетей началась на улице Полиграфистов в Чехове

В городском округе Чехов продолжается реализация губернаторской программы по модернизации тепловых сетей. На улице Полиграфистов, у дома № 13А, началась прокладка новых труб.
Работы проводятся параллельно действующему трубопроводу, что позволяет избежать отключения теплоснабжения для жителей близлежащих домов.
«Здесь прокладывают параллельно действующему трубопроводу. Трубы уже изолированы. Без отключения теплоснабжения данных зданий, рядом стоящих», — отметил заместитель генерального директора и руководитель компании «Теплосети» Никита Попов.
На объект уже завезены необходимые материалы, начаты раскопки траншей и подготовка труб к монтажу.
В ближайшее время работы по обновлению тепловых сетей будут проведены еще по пяти адресам в округе. Мероприятия направлены на подготовку к следующему отопительному сезону.
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