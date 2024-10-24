Модернизация теплосетей началась в микрорайоне Парковом в Подольске

В микрорайоне Парковый в Подольске стартовали работы по переключению коммуникаций на новые тепловые сети. К современным трубам подключат 32 многоквартирных дома и социальные объекты района.

Для выполнения этих работ задействованы шесть бригад, которые проложат около 1600 метров современных стальных труб с расчетным сроком службы более 20 лет. Заместитель директора МУП «Подольская теплосеть» Евгений Пятин отметил, что прокладка труб ведется по современным технологиям бесканально. В пенополиуретановой изоляции заложен провод, благодаря которому в случае разгерметизации и протечки сотрудники теплосети получат сигнал на индикаторе во время обхода тепловых сетей, что в разы облегчит обслуживание и ремонт трубопровода.

В текущем году на котельной была проведена плановая модернизация, включающая замену насосов, теплообменников и запорной арматуры. В настоящее время завершаются работы по установке более мощного и надежного котла.

Эти меры направлены на повышение надежности и эффективности теплоснабжения в микрорайоне, что обеспечит комфортные условия для жителей и социальных учреждений в зимний период.

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