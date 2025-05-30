Модернизация теплосетей началась в Дедовске под Истрой

Стартовали ремонтные работы по обновлению объектов теплоснабжения в Дедовске на котельных № 1, № 2 и № 8. Кроме того, заменят изношенные участки трубопроводов горячего водоснабжения и отопления.

На протяжении всего лета до начала отопительного сезона в Дедовске заменят более шести километров труб. Уже выполнено более 30% работ. Современные материалы, из которых сделаны новые трубы, повысят надежность работы теплоснабжения и улучшат показатели теплоносителя для более пяти тысяч местных жителей.

Работы проводятся по государственной программе по модернизации теплосетевой инфраструктуры при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Модернизация в Дедовске продолжится и в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере ЖКХ.