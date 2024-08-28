Набережную в Юсуповском сквере в Долгопрудном благоустроят к 31 августа. К середине сентября в округе модернизируют 13,5 километра теплосетей, а до конца года завершится строительство новой школы и логистического комплекса. О развитии муниципалитета губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Владислав Юдин.

По словам губернатора, Долгопрудный стал важным для страны и Подмосковья округом. Там активно развивают благоустройство и хозяйственную повестку, а также образование и науку.

«Вы уже продолжительное время успешно занимаетесь в муниципалитете благоустройством, хозяйственной повесткой. Я много раз видел, с каким уважением относятся к вам и учителя, и спортсмены, и все, кто живет в этом очень красивом, важном для нашей страны и Подмосковья городском округе», — отметил Воробьев.

Рабочие места

Одно из приоритетных направлений развития округа — это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Сейчас там реализуют несколько инвестпроектов, среди которых — логистический комплекс в составе молокоперерабатывающего завода «Чистая линия». В проект вложат 2,5 миллиарда рублей, там создадут 500 рабочих мест.

Кроме того, реконструкцию проведут на опытном заводе «НИОПИК». Там выпускают лекарства и материалы для медицины. Работы планируют завершить в 2025 году.

«Всего у нас сейчас реализуются 22 инвестпроекта. Причем не только новых, но и ранее запущенных, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции — почти 11 миллиардов рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», — отметил глава.

ЖКХ

Муниципалитет уже на 91% готов к отопительному сезону. Там реконструировали три котельные, которые обеспечивают теплом 18 тысяч человек и 14 социальных объектов. Также в округе построили 12 тепловых камер, а на 37 действующих заменили оборудование. До начала сезона в округе капитально отремонтируют еще 13,5 километра коммуникаций.

«Мы заранее провели все необходимые мероприятия, которые позволят успешно войти в зиму. Что касается сроков, то все идет по плану. Муниципальную программу мы выполнили почти на 100%, а государственную, как и планировали, завершим к 15 сентября», — заявил Юдин.