Модернизация теплосетей и новые рабочие места. Глава Долгопрудного — о развитии округа
Глава Долгопрудного Юдин: еще 13 км теплосетей улучшат в округе к сентябрю
Набережную в Юсуповском сквере в Долгопрудном благоустроят к 31 августа. К середине сентября в округе модернизируют 13,5 километра теплосетей, а до конца года завершится строительство новой школы и логистического комплекса. О развитии муниципалитета губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Владислав Юдин.
По словам губернатора, Долгопрудный стал важным для страны и Подмосковья округом. Там активно развивают благоустройство и хозяйственную повестку, а также образование и науку.
«Вы уже продолжительное время успешно занимаетесь в муниципалитете благоустройством, хозяйственной повесткой. Я много раз видел, с каким уважением относятся к вам и учителя, и спортсмены, и все, кто живет в этом очень красивом, важном для нашей страны и Подмосковья городском округе», — отметил Воробьев.
Рабочие места
Одно из приоритетных направлений развития округа — это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Сейчас там реализуют несколько инвестпроектов, среди которых — логистический комплекс в составе молокоперерабатывающего завода «Чистая линия». В проект вложат 2,5 миллиарда рублей, там создадут 500 рабочих мест.
Кроме того, реконструкцию проведут на опытном заводе «НИОПИК». Там выпускают лекарства и материалы для медицины. Работы планируют завершить в 2025 году.
«Всего у нас сейчас реализуются 22 инвестпроекта. Причем не только новых, но и ранее запущенных, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции — почти 11 миллиардов рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», — отметил глава.
ЖКХ
Муниципалитет уже на 91% готов к отопительному сезону. Там реконструировали три котельные, которые обеспечивают теплом 18 тысяч человек и 14 социальных объектов. Также в округе построили 12 тепловых камер, а на 37 действующих заменили оборудование. До начала сезона в округе капитально отремонтируют еще 13,5 километра коммуникаций.
«Мы заранее провели все необходимые мероприятия, которые позволят успешно войти в зиму. Что касается сроков, то все идет по плану. Муниципальную программу мы выполнили почти на 100%, а государственную, как и планировали, завершим к 15 сентября», — заявил Юдин.
В планах на следующих год — модернизировать три и построить еще одну котельную.
Образование
Все детские сады и школы Долгопрудного подготовили к началу учебного года. В них прошли тренировки по безопасности, а к зданиям обустроили удобные подъездные дороги.
До конца года новую школу на 550 мест возведут в микрорайоне Центральном, в 2025 году заработает пристройка к школе № 7 и завершится ремонт гимназии № 13.
«Везде прошли специальные тренировки по безопасности, мы готовы принимать детей. Проведена работа по организации подъездных путей к школам — там, где необходимо, нанесены зебры, установлены лежачие полицейские. Все школы у нас полностью укомплектованы учебниками», — сказал глава муниципалитета.
Капитальный ремонт в ноябре завершится в школе № 11, а в следующем году в порядок приведут СОШ № 7, детские сады № 1 и № 6.
В сентябре также заработает новый детский сад на 135 воспитанников, а в ближайшие два года откроются еще два дошкольных учреждения на территории жилого комплекса «Бригантина», где также обновят поликлинику.
Дороги и транспорт
С начала года в Долгопрудном отремонтировали шесть дорог. Среди них — объезд в Новых Водниках. Новое покрытие появилось на Промышленном проезде, подъезде к яхт-клубу «Водник», а также Институтской, Набережной и Парковой улицах, проезде от улицы 1-й Советской до магазина «Свет».
Изменения почувствовали и те, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом. В этом году на самом востребованным маршруте № 368 «Ст. МЦД Долгопрудная — Москва» заменили 15 автобусов, а в июле в автопарк поступило еще 11 новых машин.
Благоустройство
Долгопрудный отметит День города 31 августа. К этой дате приурочили открытие обновленной набережной в Юсуповском сквере.
Новый облик в этом году также получил Центральный парк, а в планах — преобразить парк «Мысово», парк на Островке и сквер у Физтех-колледжа.
Жители округа продолжают оказывать помощь Курской области. На базе комплексного молодежного центра организовали пункт сбора полезных вещей. Оттуда уже направили более 500 килограммов продуктов, одежды и многого другого. В этой работе активно участвуют волонтеры, депутаты и общественные организации.
В этом сентябре в Долгопрудном пройдут выборы в местный Совет депутатов. По словам губернатора, важно обеспечить легитимность и прозрачность этой процедуры. Голосование продлится три дня. В нем можно будет поучаствовать очно и удаленно с помощью ДЭГ.
«Надеюсь, что вы сделаете все, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать в удобном для него формате. Это прямая наша задача и обязанность», — сказал Воробьев.
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