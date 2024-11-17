Модернизация спорткомплекса «Красные крылья» началась в Серпухове

Спорткомплекс «Красные крылья» один из самых популярных объектов среди жителей Серпухова, проходит значительную модернизацию. Летом здесь проводятся чемпионаты по мотоспорту, а зимой любители активного отдыха могут насладиться лыжными прогулками по профессионально подготовленной трассе.

В этом году отделение мотокросса активно обновляет свою материально-техническую базу, включая закупку новой техники и инвентаря. В октябре администрация Городского округа Серпухов передала секции три новых кроссовых мотоцикла. В следующем году планируется продолжение поддержки технических видов спорта в регионе.

Лыжная трасса комплекса также известна далеко за пределами области. Она комфортна и профессионально подготовлена, привлекая не только местных спортсменов, но и гостей из соседних городов. Для улучшения качества трассы и облегчения ее обслуживания принято решение приобрести ратрак — специальную технику на гусеничном ходу.

В ближайших планах — установка уличного освещения на трассе, что станет важным шагом для развития как профессионального, так и любительского спорта. Это позволит жителям кататься на лыжах даже в будни после работы, делая спорт доступным в любое время суток.

«Поддержка спорта — одно из ключевых направлений муниципалитета. Мы приняли решение регулярно проводить встречи с представителями спортивных организаций и учреждений округа для оптимизации этой работы», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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