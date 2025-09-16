Модернизация очистных сооружений и контроль за перевозкой мусора. Как в Подмосковье охраняют природу?

Ежедневно в Подмосковье проводят большую работу по сохранению окружающей среды. Реконструкция очистных сооружений, модернизация крупных предприятий и введение лицензий на перевозку отходов — все эти меры позволяют содержать в чистоте воду, воздух и почву. Узнать больше о том, как ведется эта работа, можно в фильме «Зеленый код».

Благодаря ежедневной работе инспекторов эконадзора Минэкологии в Подмосковье ежедневно пресекают нарушения в области охраны природы. Специалисты следят за чистотой воздуха, воды и земли.

«Наш вид надзора изменился кардинально. Раньше наша задача была — поймать и оштрафовать, теперь — сделать так, чтобы человек ничего не нарушал», — сказал глава регионального Минэкологии Виталий Мосин.

В Подмосковье ежедневно работают очистные сооружения. Там грязные стоки превращаются в безопасную для природы жидкость. Все устаревшие системы регулярно обновляют — так, обновленный объект в Рузе обеспечивает чистой водой порядка 12 тысяч жителей.

Очистные сооружения в Люберцах еще недавно были актуальной проблемой — жители страдали от неприятного запаха, который удалось победить с большими усилиями. Новый объект построили с применением новых технологий, которые позволили более тщательно обрабатывать воду. Реконструкция длилась несколько лет и стала одной из самых масштабных в стране.