Более 40 котельных отремонтировали в Воскресенске к началу отопительного сезона

Подготовка теплового хозяйства к работе в зимний сезон проходила в Воскресенске, как и в других муниципалитетах Подмосковья. В городском округе выполнен ремонт 43 котельных и 25 тепловых пунктов.

В преддверии отопительного сезона теплоэнергетики провели гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 445 километров. Выполнена модернизация участков в микрорайонах Красный Строитель и Лопатинский, а также в городе Белоозерский на Юбилейной улице.

Результатом проведенных работ стало снижение вероятности утечек и повышение надежности подачи горячей воды и тепла в дома жителей округа.

Модернизация объектов теплоснабжения будет продолжаться в Воскресенске и в течение отопительного периода. Будут реконструированы участки теплотрасс от котельной предприятия «Фетр», в Москворецком микрорайоне от котельной № 1 по Рабочей улице, в микрорайоне Лопатинский от котельной № 3. Планируется также реконструкция котельной «Школьная» и завершение строительства новых блочно-модульных котельных в деревнях Золотово, Степанщино, поселке Виноградово и Лопатинском микрорайоне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».