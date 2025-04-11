Модернизация котельных и теплотрасс началась в Дедовске

Проведут реконструкцию трех котельных, а также заменят оборудование, и капитально отремонтируют теплотрассы в Дедовске. Некоторые работы закончат к новому отопительному сезону, а реконструкцию котельных завершат к 2026–2027 годам.

С основания города такая масштабная модернизация проходит впервые. По итогу она улучшит качество системы теплоснабжения для более 20 тысяч жителей Дедовска.

Первая точка — это котельная № 2 на улице Красный Октябрь. Она работает с 1965 года и оснащает теплом и горячей водой более 10 тысяч человек. За это время оборудование успело износиться, из-за этого были аварийные ситуации. Здесь заменят три котла на современные и отечественные мощностью 9,0 Мвт каждый. Один уже установили, два других — в мае и июне. Кроме того, привезли новые теплообменники, а скоро появятся новые насосы и газовое оборудование.

Котельную № 8 на улице Гагарина используют с 1985 года. Она обслуживает почти восемь тысяч жителей. На объекте заменят пять котлов, которые скоро доставят вместе с другой техникой. Также в рамках госпрограммы самый аварийный участок тепловых сетей длиною три километра устранят.

Как проходит работа над этими объектами проинспектировала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.