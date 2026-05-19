Модернизация котельной в микрорайоне Венюково

В котельной №15, расположенной в микрорайоне Венюково, ведется активная модернизация. Главный инженер ГУП МО «Чеховское ЖКХ» Никита Попов сообщил, что в рамках обновления устанавливаются электрические щиты управления и контрольно-измерительные приборы.

Котельная, построенная в 1963 году и ни разу капитально не ремонтированная, обеспечивает теплом и горячей водой 17 многоквартирных домов и пять социальных объектов. В рамках госпрограммы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры началась ее модернизация.

Уже заменены шесть старых котлов на четыре современных, обновлены теплообменники, фильтры и сетевые насосы. Установлен новый узел химической подготовки воды, ведутся пусконаладочные работы.

Планируется модернизация системы газоснабжения, газорегуляторной установки, охранно-пожарной сигнализации и сетей связи. Также предполагается проведение косметического ремонта и благоустройство территории.

Особенностью проекта является стремление сделать котельную автоматизированной, чтобы диспетчер получал показатели в онлайн-режиме. Несмотря на ремонт, котельная продолжает работать без остановки. Завершение реконструкции запланировано на четвертый квартал 2026 года.

При поддержке губернатора и правительства Подмосковья в округе будет капитально отремонтировано и построено еще 32 объекта теплоснабжения. Реализация программы, рассчитанной до 2030 года, позволит повысить качество тепло- и водоснабжения для более чем 75 тысяч жителей округа.