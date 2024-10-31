Модернизация котельной «Орел» завершилась в Домодедове

Котельная «Орел» введена в эксплуатацию после окончания строительно-монтажных работ и оформления необходимых документов. Теперь она обеспечивает теплом более шести тысяч горожан.

Решение о модернизации было принято из-за сильной изношенности оборудования, в результате чего «Орел» не работал на полную мощность. Также нужно было отказаться от аренды устаревшей котельной «Метако», которую построили еще в 1965 году.

Современное оборудование, которое получил «Орел», не могло поместиться в старом здании. Поэтому на участке Каширского шоссе в микрорайоне Северный была построена новая модульная котельная. Специалисты провели реконструкцию прилегающих участков тепловых сетей.

В результате проведенных работ мощность котельной выросла в три раза. Была обеспечена ее стабильная работа и возможность переключения нагрузки с соседних объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».