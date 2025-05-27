Модернизация котельной №1 началась в Дедовске

В Дедовске начались работы по модернизации котельной №1. Завершить реконструкцию планируют к 2026 году.

На объекте уже завершили демонтаж двух устаревших котлов и вспомогательного оборудования — демонтировали дымососы, экономайзер и вентиляторы. Это позволило специалистам приступить к следующему этапу.

Работы идут полным ходом уже полторы недели. В ближайшее время зальют фундамент под новые насосы и котлы. Планируется полная замена старого оборудования: на котельной установят современные теплообменники, насосы и дымовую трубу.

Часть нового оборудования уже поступила на объект, в том числе трубопроводы и остальное вспомогательное оборудование. После завершения модернизации котельную переведут на автоматический режим работы.

Котельная №1 — не единственный объект в муниципальном округе Истра, где проводится обновление. Модернизация охватывает сразу несколько объектов теплоснабжения.