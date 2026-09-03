Модернизация коллектора в Пушкино улучшит водоотведение для 124 тысяч жителей

В Пушкинском городском округе началась комплексная модернизация ключевого участка системы водоотведения — коллектора «Заветы Ильича». О старте первого этапа масштабных работ сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Этот инфраструктурный узел, введенный в строй в 1968 году, перестал отвечать современным нагрузкам и был включен в региональную государственную программу.

От стабильности его функционирования напрямую зависят бытовые условия более 124 тысяч жителей.

Коллектор обеспечивает отвод стоков от 722 многоквартирных домов в микрорайонах Заветы Ильича, Новое Пушкино, Дзержинец, Серебрянка, Арманд, а также в населенных пунктах Братовщина, Правдинский, Тишково и Левково.

Ежесуточно через трубы проходит свыше 43 тысяч кубометров жидких отходов. Чтобы создать необходимый резерв для развития территорий, проект предусматривает замену шести километров трубопровода с расширением диаметра до 1000 миллиметров.

Строители развернули деятельность на отрезке от насосной станции № 27 до реки Серебрянка у дома № 57к4 на Московском проспекте. Здесь появится 17 технологических колодцев для будущего обслуживания сети.

На объекте круглосуточно трудятся 32 специалиста и задействовано 10 единиц техники. Инженеры уже успешно завершили прокладку защитного футляра диаметром 1500 мм закрытым методом.

Контроль за соблюдением технологий возложен на специалистов Управления технического надзора капитального ремонта, которые совершили более тридцати инспекционных выездов. Завершить реконструкцию объекта планируется к концу 2027 года.

Работы проводят по государственной программе, которая отвечает целям нацпроекта "Экологическое благополучие".

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев подчеркнул, что текущий год ознаменуется проведением 96 мероприятий по обновлению сетей во всем регионе. При этом специалисты гарантируют непрерывность подачи коммунальных услуг жителям.