Модернизация городского спорткомплекса: стройготовность превысила 35%

Работы по модернизации городского спортивного комплекса продолжаются. Строители завершают монолитные работы, ведут отделку, монтируют инженерные коммуникации и собирают витражи.

На стройплощадке трудятся 46 рабочих и задействованы три единицы техники.

Проект предусматривает создание современных трибун для тысячи зрителей и установку профессионального освещения. Также построят парковку для легковых автомобилей и стоянку для автобусов. На территории появится ангар для хранения техники и инвентаря.

Завершение работ запланировано на начало сентября 2026 года. Реконструкция спорткомплекса проходит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».