Модернизация энергоснабжения улучшит жизнь 1,5 миллиона человек — губернатор Подмосковья

Электросетевой комплекс Подмосковья — самый масштабный в России. Потребление ресурсов растет из года в год, что отражает и экономическое развитие. Модернизация энергоснабжения улучшит качество жизни минимум 1,5 миллиона человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Перемены коснулись не менее 26 городских округов в прошлом году и 33 — в этом. Подготовка к осенне-зимнему сезону стала темой рабочей встречи губернатора Подмосковья с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Надежное снабжение промышленных и частных потребителей остается ключевым приоритетом Минэнерго в долгосрочной перспективе, добавил он.

«Рост потребления электроэнергии — это важнейший показатель, отражающий экономическое развитие. Инфраструктура Москвы и Московской области должна развиваться опережающими темпами для обеспечения растущих потребностей», — сказал Цивилев.

И газификация домов, и надежность элекроснабжения — все это важно для человека. <...> Наша задача — обеспечить энергоэффективность и надежность системы, чтобы люди не переплачивали.

Он подчеркнул, что это также необходимо для развития экономики, запуска новых производств, строительства жилья.

«Сергей Евгеньевич, я знаю, вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона: область растет, потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что вы поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — поблагодарил губернатор Андрей Воробьев.

На особом контроле, по словам главы Подмосковья, — Раменское, Чехов и Солнечногорск. К концу октября завершат все мероприятия, запланированные на этот год.

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