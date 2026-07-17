Модернизация электроснабжения Центра образования №1 в Красноармейске

Специалисты «Мособлэнерго» проводят работы по модернизации системы электроснабжения МБОУ «Центр образования № 1» на улице Новая Жизнь в Красноармейске Пушкинского городского округа. Цель — увеличить доступную мощность и повысить надежность электроснабжения.

В августе 2025 года был завершен первый этап работ по технологическому присоединению центра образования. Специалисты проложили две кабельные линии 0,4 кВ по 90 метров каждая. Это позволило обеспечить школе питание от двух независимых источников с автоматическим переключением на резерв при повреждении одной из линий.

Следующий этап начнется в середине июля 2026 года. Планируется наращивание мощности электроснабжения школы до 230 кВт и полное обновление трансформаторной подстанции № 557. Два старых трансформатора заменят на новые, каждый мощностью 630 кВА. Также установят современные распределительные щиты и высоковольтные ячейки. Для надежного питания подстанции проложат 530 метров высоковольтного кабеля. На пересечениях с дорогами кабель проведут методом горизонтально-направленного бурения, чтобы не вскрывать асфальт. На заключительном этапе в школе смонтируют два автоматических прибора учета. Все работы завершатся до конца 2026 года.

После реконструкции учреждение сможет безопасно использовать энергоемкое оборудование. Модернизация подстанции № 557 также улучшит электроснабжение гаражно-строительного кооператива и пяти многоквартирных домов на улицах Новая Жизнь и Чкалова, где проживают более 700 человек.

«Модернизация электроснабжения Центра образования № 1 — это создание современной энергетической базы для учебного процесса», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.