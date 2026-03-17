Модернизация дошкольного отделения гимназии № 2 близится к завершению

Строители продолжают обновлять дошкольное отделение гимназии №2 в городе Чехове. Как сообщил начальник участка подрядной организации «Гефест-Строй» Юрий Пупыкин, одна из особенностей детсада — бассейн, которым пользовались дети. Рабочие полностью реконструировали его: удалили старую плитку, выровняли пол и стенки, уложили новое покрытие, заменили трубы и механизмы.

Межплиточные швы тщательно затерли и загерметизировали. На самой большой стене сохранили красивую мозаичную картину. Сейчас в бассейне, переходе к нему и душевой делают новый подвесной потолок, устанавливают светильники и электропроводку. Также в этих помещениях монтируют краны, смесители, выключатели, розетки и другие элементы.

Параллельно рабочие завершают покраску стен в других местах детсада. Почти полностью обновили полы: на них уложили керамогранит, линолеум или ламинат и теперь крепят плинтусы. В здании заменили перекрытия, возвели перегородки, завершили черновую отделку, поставили новые межкомнатные двери.

Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета. Завершить модернизацию планируют в конце первого квартала.