Модельную библиотеку открыли после ремонта в Зарайске

В Зарайском муниципальном округе завершилось обновление Центральной модельной библиотеки. Учреждение, отремонтированное по народной программе «Единой России», превратилось в многофункциональную площадку, востребованную у семей с детьми и молодежи.

В Зарайске продолжается системное обновление учреждений культуры в рамках народной программы. После капитального ремонта Центральная модельная библиотека изменила формат работы. Теперь это не просто пункт выдачи книг, а современное общественное пространство с мультимедийным оборудованием и продуманным зонированием. Для посетителей обустроили тихие зоны для чтения, пространства для работы и площадки для творческих занятий. Здесь проходят литературные вечера, лекции и встречи с писателями.

Библиотекари отмечают, что после ремонта интерес жителей к чтению заметно вырос.

«Преображение получилось масштабным: стало гораздо светлее, появилось больше воздуха и функциональных зон. Люди оценили эти изменения — поток посетителей увеличился в разы. Особенно радует, что к нам активно приходят семьи с детьми и молодежь. Видеть, что зарайцы стали больше читать, — лучшая награда для нас», — рассказала библиотекарь Екатерина Дунайкина.

В Московской области сформирована одна из самых развитых библиотечных сетей в стране. Всего в регионе работает более 1800 учреждений культуры, включая музеи, театры, дома культуры и детские школы искусств, где заняты свыше 21 тысячи специалистов. Депутат Государственной Думы Никита Чаплин подчеркнул, что поддержка отрасли остается приоритетной. По его словам, в Подмосковье не только обновляют здания и закупают оборудование, но и вводят меры поддержки для работников: доплаты, помощь с жильем и программы привлечения кадров в малые города.