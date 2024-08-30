Модельеры из Коломны победили XII Международном профессиональном конкурсе

В коллекции «Женихи» — семь костюмов: один девичий и шесть мужских. В отличие от женского традиционный русский мужской костюм более однообразный. Модельеры придумали комплект с праздничными мужскими рубахами в виде туник. Коллекция выполнена в красно-бело-черной гамме, в ее основу лег крой русского традиционного костюма.

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