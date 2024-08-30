Модельеры из Коломны победили XII Международном профессиональном конкурсе

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Творческий коллектив «Школы Ремесел» представил на XII Международном профессиональном конкурсе «Гордость страны» коллекцию стилизованных народных костюмов. Жюри высоко оценило работы мастеров городского округа Коломна, они победили в номинации «Национальный костюм».

В коллекции «Женихи» — семь костюмов: один девичий и шесть мужских. В отличие от женского традиционный русский мужской костюм более однообразный. Модельеры придумали комплект с праздничными мужскими рубахами в виде туник. Коллекция выполнена в красно-бело-черной гамме, в ее основу лег крой русского традиционного костюма.

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