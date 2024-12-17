Модель истребителя Як-3 пополнила музей в Электроуглях

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Новый экспонат появился в экспозиции «История города Электроугли» в культурно-досуговом центре «Квант» филиала МБУК «ЦКИ». Это модель истребителя Як-3 дважды Героя Советского Союза Александра Колдунова.

Фонд музея города Электроугли пополнился новым экспонатом краеведческой экспозиции «История города Электроугли» — моделью самолета Як-3. На таком летал дважды Герой Советского Союза Александр Колдунов. Модель истребителя Як-3 сделал десятилетний Федор Еремеев, ученик кружка моделирования. Теперь посетители краеведческой экспозиции увидят, на каком самолете бил фашистов легендарный летчик-ас Александр Колдунов, чье имя неразрывно связано с историей города Электроугли.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Клуб моделистов был образован в сентябре прошлого года и его руководитель Сергей Козлов старается заинтересовать детей реконструкцией боевой техники. С момента создания в клубе занималось шесть человек, в этом году число воспитанников возросло в два раза.

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