Модель истребителя Як-3 пополнила музей в Электроуглях

Фонд музея города Электроугли пополнился новым экспонатом краеведческой экспозиции «История города Электроугли» — моделью самолета Як-3. На таком летал дважды Герой Советского Союза Александр Колдунов. Модель истребителя Як-3 сделал десятилетний Федор Еремеев, ученик кружка моделирования. Теперь посетители краеведческой экспозиции увидят, на каком самолете бил фашистов легендарный летчик-ас Александр Колдунов, чье имя неразрывно связано с историей города Электроугли.

Клуб моделистов был образован в сентябре прошлого года и его руководитель Сергей Козлов старается заинтересовать детей реконструкцией боевой техники. С момента создания в клубе занималось шесть человек, в этом году число воспитанников возросло в два раза.