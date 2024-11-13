Модель флагманского российского беспилотника передали в музей Подольска

Заместитель главы Городского округа Подольск Ольга Шашкова передала историко-мемориальному музею-заповеднику «Подолье» новый флагманский беспилотник-разведчик отечественного производства Supercam S350. Теперь все желающие могут увидеть этот новый экспонат в «Военной комнате».

Торжественная передача состоялась в структурном подразделении музея в Подольском выставочном зале. На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева, члены ветеранской организации, представители «Молодой Гвардии» «Единой России», юнармейцы и волонтёры Подмосковья.

«Военная комната» в Подольском выставочном зале представляет собой экспозицию, посвященную подольчанам — участникам Великой Отечественной войны. В 2023 году, к Дню Победы, там был создан дополнительный раздел об участниках СВО, включающий личные вещи, предметы быта и экипировки, а также письма шести погибших героев. Посетители могут увидеть скатку, патронташ, фотографии и многое другое.

Теперь в экспозиции «Военной комнаты» представлен один из флагманов ижевской группы компаний «Беспилотные системы» — БПЛА Supercam S350. «Этот беспилотник способен подниматься на высоту до пяти и удаляться от оператора на расстояние до 100 километров», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Изначально беспилотник предназначался для аэрофотосъемки и видеомониторинга в гражданском секторе. Однако теперь он выполняет задачи военного назначения в интересах Министерства обороны РФ при проведении СВО, осуществляя разведку в тылу врага.

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