Мобильный ветеринарный пункт начал работу в Раменском округе

Мероприятие для кошек и собак прошло у восточной трибуны стадиона «Сатурн». Каждый желающий смог позаботиться о безопасности своих животных.

Пушистые друзья жителей Раменского округа 13 мая сходили не только на прогулку, но и на профилактические процедуры.

«Постановление Правительства Московской области № 406-ПП вступило в действие в 2023 году, поэтому появилась обязанность для всех владельцев собак в Московской области зарегистрировать своих животных в информационной системе», — отметил главный ветеринарный врач Раменской станции по борьбе с болезнями животных Виталий Демин.

Мобильный ветеринарный пункт — практичный и безопасный способ вакцинации питомца. В больнице животное находилось бы в стрессе из-за запаха лекарств. А на улице четвероногий всегда будет чувствовать себя в естественной среде, поэтому процедура пройдет комфортнее и быстрее.

Жители привели на процедуры не только собак, но и кошек. Кто-то сделал сразу все — регистрацию, чипирование и вакцинацию. Кто-то выбрал что-то одно. Но всех объединила забота о безопасности и здоровье питомца.

«Нам понравилось, все прошло здорово — питомец и погулял на свежем воздухе, и посетил все важные процедуры», — рассказала жительница Раменского Наталья.

Мобильный ветпункт будет работать до сентября. Специалисты ждут всех желающих!