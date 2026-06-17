Мобильный туристический центр «Золотое кольцо» открылся в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде начал работу мобильный туристический центр в стилистике бренда «Золотое кольцо». Он прибыл из Москвы, где участвовал в международном туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ.

Проект организован Комитетом по туризму города Москвы в рамках подготовки к празднованию 60-летия «Золотого кольца». Центр начнет серию поездок по городам Национального туристского маршрута, и первым городом стал Сергиев Посад — «врата» Золотого кольца.

«Мы очень рады, что коллеги из Мостуризма решили начать серию поездок мобильного туристического центра по городам маршрута именно с Сергиева Посада», — отметила руководитель обособленного подразделения Фонда развития города Марина Сахно. Она добавила, что фотозону установили на Красногорской площади напротив Троице-Сергиевой лавры.

Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Мостуризма Анна Нефедова прокомментировала: «Мы активно работаем с коллегами из Фонда развития г. Сергиев Посад и Министерства культуры и туризма Московской области по продвижению Национального туристского маршрута «Золотое кольцо». Благодарим за возможность представить Москву в составе Золотого кольца у стен Духовного Центра России — Троице-Сергиевой Лавры».

Мобильный туристический центр будет работать в Сергиевом Посаде с 17 по 21 июня с 10:00 до 20:00. Проект реализуется при поддержке Фонда развития Сергиева Посада, Троице-Сергиевой Лавры и администрации округа, при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

После Сергиева Посада мобильный туристический центр отправится в Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Иваново.