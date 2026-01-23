Мобильный снегоплавильный комплекс ввели в работу в Ленинском округе

В деревне Таболово запустили мобильный снегоплавильный комплекс. Его две печи способны перерабатывать до 1500 кубометров снега за одну рабочую смену.

Технология обеспечивает быструю и безопасную утилизацию снежных масс. Привезенный снег загружается в емкости, заполненные горячей водой, которая подогревается за счет сжигания газа из автономного газгольдера. Образовавшаяся вода проходит через систему фильтрации, после чего очищенная жидкость сбрасывается в открытый водоем.

«Ключевым преимуществом комплекса является его высокая мобильность и автономность. Установку с собственным газоснабжением можно развернуть на любой подготовленной площадке в течение часа», — отметил генеральный директор «КБ Вентиль» Алексей Беляев.

Для обслуживания двух печей в смене требуется всего 4 сотрудника. Режим работы гибкий и зависит от интенсивности снегопадов: в период пиковых нагрузок установки могут функционировать круглосуточно. В процессе работы для очистки от песка, реагентов и мусора печи останавливаются на техническое обслуживание дважды за смену.

Логистика выстроена просто: машины приезжают на площадку, диспетчер регистрирует прибытие и открывает проезд.