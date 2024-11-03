Мобильный пункт вакцинации побывает в 6 деревнях Солнечногорска в ноябре

Ближайший выезд мобильного пункта в Солнечногорске пройдет 7 ноября в поселке Лесное озеро. Он будет ждать жителей у фельдшерско-акушерского пункта 10:00 до 14:00.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Врач проведет предварительный осмотр для выявления возможных противопоказаний.

Следующий населенный пункт, где будет проходить вакцинация, — деревня Толстяково. Полный график выездов можно найти на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Вакцинация помогает защитить себя и окружающих от заболеваний и серьезных осложнений. После прививки антитела появляются на восьмой — десятый день. Высокий иммунитет против гриппа сохраняется до года. Мобильные пункты вакцинации удобны для жителей сельских территорий. Привиться можно и в поликлиниках округа», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Также привиться от гриппа можно в поликлинике по предварительной записи через портал «Здоровье», с помощью инфомата в поликлинике, по телефону 122 или через чат-бота в Telegram.

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