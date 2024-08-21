Сегодня 13:01 Передвижной пункт вакцинации от гриппа откроют в Одинцове 5 сентября Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Сделать прививку от сезонного гриппа смогут жители Одинцовского округа с 5 сентября по 29 ноября. Для этого на центральной площади города будет работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
Посетить фельдшерско-акушерский пункт можно будет в любой рабочий день на неделе с 9:00 до 18:00. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на
сайте администрации Одинцовского округа.
Чтобы сделать прививку, с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медлить с вацинацией не стоит. Иммунитет от гриппа формируется спустя 14 дней после введения вакцины и сохраняется от девяти до 12 месяцев. Врачи рекомендуют прививаться каждый год, чтобы «освежить» иммунную память организма.
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