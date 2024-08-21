Передвижной пункт вакцинации от гриппа откроют в Одинцове 5 сентября

Сделать прививку от сезонного гриппа смогут жители Одинцовского округа с 5 сентября по 29 ноября. Для этого на центральной площади города будет работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт.

Посетить фельдшерско-акушерский пункт можно будет в любой рабочий день на неделе с 9:00 до 18:00. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте администрации Одинцовского округа.

Чтобы сделать прививку, с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медлить с вацинацией не стоит. Иммунитет от гриппа формируется спустя 14 дней после введения вакцины и сохраняется от девяти до 12 месяцев. Врачи рекомендуют прививаться каждый год, чтобы «освежить» иммунную память организма.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».