Мобильный пункт диспансеризации заработал в ТЦ «Мега» в Химках

С 19 по 21 сентября в торговом центре «МЕГА Химки» проходит выездная диспансеризация для гостей и сотрудников. Все исследования проводятся бесплатно при наличии паспорта полиса ОМС и СНИЛС.

Выездной пункт диспансеризации организовали врачи Химкинской клинической больницы.

Программа диспансеризации включает антропометрию с расчетом индекса массы тела, измерение артериального давления, электрокардиографию, анализ крови, флюорографию на современных мобильных комплексах, гинекологический осмотр со взятием мазка, маммографию для женщин возрастной группы 40–75 лет.

«Такие акции позволяют людям пройти осмотр без необходимости специально посещать медицинское учреждение и не отвлекаться от своих повседневных дел. Все процедуры проводят бесплатно. Проводимое комплексное обследование обеспечивает полноценную оценку состояния организма», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

Медицинский пункт расположен у входа № 9 торгового центра со стороны проспекта Мельникова. Результаты обследований будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуги в течение 7–10 дней после прохождения диспансеризации.