Мобильный офис ветеринарной службы приедет во Фрязино 27 июня

В городской округ Фрязино приедет мобильный офис Государственной ветеринарной службы Московской области, предоставляя жителям возможность зарегистрировать и чипировать своих питомцев прямо в центре города. Передвижной пункт будет расположен перед Дворцом культуры «Исток», по адресу: улица Комсомольская, дом № 17.

Жители смогут посетить его с 10:00 до 14:00. Для регистрации и чипирования питомца необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность владельца, а также паспорт домашнего животного, если он есть.

Специалисты Госветслужбы не только окажут помощь в регистрации и чипировании питомцев, но и предложат услуги по вакцинации домашних животных. С 1 марта в Московской области вступили в силу новые правила, устанавливающие обязательную регистрацию домашних животных. Эти изменения направлены на создание единой базы данных, которая упростит поиск потерявшихся животных и поможет возвращать их владельцам в кратчайшие сроки.