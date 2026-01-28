Мобильный офис расчетного центра Подмосковья посетит 13 округов в феврале

В мобильном офисе можно передать показания счетчиков, получить копию лицевого счета или справку об отсутствии долгов. Там же выдают дубликаты квитанций и принимают безналичную оплату.

График работы комплекса в следующем месяце уже утвердили – он посетит 13 округов. Так, 2 февраля он будет открыт в Воскресенске на улице Карла Маркса, а 3 февраля — в Балашихе в микрорайоне 1 Мая. Затем офис побывает в Дубне, Домодедове, Люберцах, Электростали и других округах.

В большинстве муниципалитетов он будет работать с 09:30 или 10:00 до 15:00 или 16:00.

Последняя остановка запланирована на 27 февраля в поселке Красково в Люберцах.