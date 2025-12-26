Мобильный офис расчетного центра Подмосковья посетит 11 округов в январе

Передвижной офис расчетного центра регулярно курсирует по городам и поселкам Московской области, обеспечивая доступ к основным услугам для жителей. Там можно решить целый ряд вопросов.

Расписание работы мобильного офиса на январь составлено с учетом охвата разных населенных пунктов. Он будет работать 12 и 14 января в поселках Загорские дали и Мостовик в Сергиево-Посадском округе. Жители округа Домодедово 13 и 16 января смогут воспользоваться услугами расчетного центра в селе Добрыниха и микрорайоне Растуново.

Кроме того, можно оплатить счета безналичным способом.

В мобильном офисе доступны передача показаний счетчиков, получение консультации специалистов, оформление копии счета или справки об отсутствии задолженности, а также запрос дубликата платежного документа.

Мобильный офис 19 января приедет в поселок Мечниково в Красногорске, а 20, 21 и 27 января снова посетит Сергиев Посад, а также Истру. В рабочем поселке Михнево в Ступине он будет работать 22 января, а 23 января — в Люберцах.

Специалисты офиса примут жителей поселка Всеволодово в Электростали 26 января, 28 января будут работать на площади Космонавтов в Дубне, а 29 января — в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском.

Время работы в разных точках варьируется — с 10:00 до 16:00.