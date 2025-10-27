Мобильный офис налоговой инспекции провел прием жителей в Солнечногорске
В Солнечногорске мобильный офис налоговой инспекции организовал прием граждан на территории Многофункционального центра «Мои документы». На нем специалисты проконсультировали жителей по вопросам уплаты имущественных налогов.
Жители смогли получить информацию о действующих налоговых начислениях, положенных льготах, зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика и получить квитанции для оплаты долгов.
«Для работы мобильного офиса выбрано удобное расположение. Люди приходят за услугами в МФЦ и при этом могут решить возникшие вопросы по налогообложению без необходимости личного посещения налоговой инспекции», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.
Одна из заявительниц, обнаружив расхождение в начислении оплаченного ею имущественного налога, обратилась в мобильный офис и получила быструю помощь.
Специалисты напоминают, что оплатить имущественные налоги за 2024 год необходимо до первого декабря 2025 года. Самым простым способом для контроля и оплаты налогов является установка приложения «Налоги ФЛ».