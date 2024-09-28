Мобильный офис расчетного центра провел прием в поселке Ржавки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Передвижной офис «МосОблЕИРЦ» для удобства жителей удаленных территорий приехал в поселок Ржавки под Солнечногорском 27 сентября. Воспользоваться его услугами можно было с 10:30 до 15:30.

Мобильный офис расположился у строения № 2. Жители смогут передать показания приборов учета, проконсультироваться со специалистом, оплатить коммунальные счета безналичным способом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа.

Проконсультироваться по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги можно по телефону контактного центра «МосОблЕИРЦ»: 8 (499) 444-01-00. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00.

Клиентский офис «МосОблЕИРЦ» расположен по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом № 58. Он работает со вторника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу — с 8:30 до 16:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни.

Оплатить коммунальные счета без комиссии жители Солнечногорска могут в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

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