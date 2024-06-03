Мобильный медкомплекс будет курсировать по Мытищам с 6 июня

Мытищинская больница получила медицинский комплекс на колесах. Первым делом он отправится в деревню Протасово.
Медицинский комплекс на колесах поступил для работы в селах и деревнях. В нем есть все необходимое для быстрого медицинского осмотра, электрокардиографии и вакцинации.
«Ведь не всегда у жителей отдаленных населенных пунктов есть время приехать в поликлинику или обратиться в фельдшерско-акушерский пункт. В мобильном комплексе есть все условия, чтобы пройти осмотр у специалистов, сделать электрокардиографию, при необходимости вакцинироваться», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Мытищинской областной клинической больницы Екатерина Суслова.
График поездок уже сформирован. Первой на очереди стала деревня Протасово. Медицинские специалисты отправятся туда 6 июня. Жителям при себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования образца Московской области и СНИЛС.