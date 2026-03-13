Мобильный маммограф совершил 124 выезда в Дмитровском округе за 8 месяцев

Передвижной диагностический комплекс работает в округе с мая 2025 года. За это время врачи провели 1315 исследований, добираясь до самых отдаленных сел и деревень.

Комплекс поступил в больницу в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Высокая проходимость автомобиля позволяет ему работать даже в небольших населенных пунктах.

Своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания молочной железы, включая онкологию, на ранних стадиях. Именно в этот период лечение дает максимальный эффект, а шансы на полное выздоровление приближаются к 100%.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что задача властей — обеспечить заботу о здоровье жителей даже в самых небольших населенных пунктах. Передвижные комплексы делают качественную диагностику доступной для всех независимо от места проживания.