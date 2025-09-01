Мобильный маммограф приедет в Пушкино на этой неделе

В округе в первую неделю сентября будет работать мобильный маммограф, предоставляя возможность женщинам пройти бесплатное обследование. С 1 по 5 сентября медики приглашают жительниц Пушкино и Ивантеевки воспользоваться этой возможностью для ранней диагностики заболеваний молочной железы.

Как сообщает пресс-служба Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова, мобильная бригада будет работать с 09:00 до 14:00. Местоположение мобильного маммографа: 1 и 2 сентября — Ивантеевка, возле поликлиники № 9, 3, 4 и 5 сентября — Пушкино, возле поликлиники № 1.

Администрация больницы рекомендует женщинам старше 40 лет регулярно проходить маммографическое обследование.

По техническим причинам выездов Центра медицинской профилактики с 1 по 5 сентября не будет, поэтому мобильный маммограф станет единственной возможностью пройти обследование в эти дни.