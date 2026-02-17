Мобильный маммограф начнет объезд населенных пунктов Богородского округа
Жительницы отдаленных населенных пунктов Богородского округа смогут пройти обследование, не выезжая за пределы своих поселков. Передвижной маммограф на постоянной основе работает в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».
Первый выезд в этом году состоялся 17 февраля в поселке Обухово. Почти 20 женщин воспользовались возможностью проверить здоровье рядом с домом. Для жительниц сельской местности такой формат оказался особенно удобным.
«Современное оборудование позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой, но при этом дает высокое качество снимков, — рассказали в Ногинской больнице. — Это помогает выявлять заболевания на ранних стадиях».
Если врачи находят патологию, пациентки сразу получают рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению. Выезды мобильного комплекса стали регулярными и охватывают разные точки округа.
Ближайшие обследования пройдут 24 февраля в Старой Купавне и 26 февраля в Электроуглях.