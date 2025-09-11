Мобильный маммограф начал работать в больнице Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск приступил к работе передвижной маммограф. Первым пунктом его остановки стала Дурыкинская амбулатория, где пациентки уже прошли обследование.

Оборудование российского производства закупили по поручению губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Современный аппарат дает возможность выявлять заболевания молочных желез, включая онкологию, на ранней стадии — еще до проявления симптомов.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства региона продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным оборудованием. Сейчас новый мобильный комплекс повышает доступность обследований для жителей, помогает своевременно выявить заболевание и легче с ним справиться», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Женщинам старше 39 лет маммография проводится раз в два года бесплатно по полису ОМС. Направление можно получить у терапевта, акушера-гинеколога или в кабинете диспансеризации. Результаты обследования пациенткам сообщают уже на следующий день через телемедицинскую систему.

«Для жителей сельской местности это очень удобный способ обследования, потому что не нужно далеко ехать. Пациент приходит к своему лечебному учреждению в назначенное время, когда приезжает мобильный комплекс», — сказала заведующая Дурыкинской амбулаторией Татьяна Лантвойт.

График работы комплекса составляется на месяц вперед. Передвижной маммограф будет функционировать круглый год пять дней в неделю, посещая как отдаленные населенные пункты, так и медучреждения без необходимого диагностического оборудования, а также предприятия округа.

«Теперь у Солнечногорской больницы есть три мобильных комплекса — диагностики, флюорографии и маммографии. Это позволяет сделать полноценные профилактические осмотры, с полным комплексом обследований, в шаговой доступности для каждого пациента», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ МО «Солнечногорская больница» Ольга Воронина.

Ближайший приезд передвижного маммографа в Дурыкинскую амбулаторию запланирован на 15 сентября. Кроме того, в Солнечногорске действуют четыре маммографа в Центральной, Менделеевской и Андреевской поликлиниках.