Мобильный комплекс НИКИ детства совершил свыше 430 выездов за 3 года работы

Передвижной мобильный комплекс НИКИ детства отметил свое трехлетие. В марте 2022 года команда врачей впервые отправилась на выезд, и первыми пациентами стали дети из Пушкино. За три года работы врачи провели более 430 выездов.

Мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, включая клинико-диагностическую лабораторию, аппараты для эхокардиографии и УЗИ экспертного класса. Состав выездной бригады подбирается в зависимости от потребностей конкретного населенного пункта. В практике врачей мобильной бригады есть множество удивительных историй, связанных с спасением жизней.

«В Московской области есть населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 150 километров от МКАД. Родителям с детьми приходилось выезжать из дома задолго до приема в КДЦ, чтобы не опоздать, а после приема их ждал долгий путь обратно.Чтобы помочь таким семьям, был разработан проект мобильного медицинского комплекса», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Заведующий мобильным комплексом НИКИ детства, врач-нефролог Дмитрий Мухин рассказал, что недавно во время выезда в Куровское 16-летний подросток обратился за помощью, жалуясь на повышенное артериальное давление. После осмотра врачи заподозрили у него врожденный порок сердца и направили его в кардиологическое отделение НИКИ детства для более тщательного обследования. Подозрения подтвердились, и подростку провели операцию в МОНИКИ. Теперь его жизни ничего не угрожает.

За три года работы мобильная бригада осмотрела около 32 тысяч детей. Более двух тысяч юных пациентов направили в многопрофильный стационар НИКИ детства для более углубленного обследования и лечения.