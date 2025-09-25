Мобильный интернет ускорили в Одинцовском округе

Мобильную связь обновили в ста населенных пунктах Одинцовского округа — в деревнях, селах и садово-некоммерческих товариществах. Теперь в некоторых местах скорость интернета доходит до 195 мегабит в секунду.

Так, при установке нового оборудования учли рельеф местности и численность жителей. Рядом с проселочными дорогами разместили базовые станции с антеннами, которые хорошо усиливают сигнал и поддерживают технологию MIMO 2×2, чтобы связь была устойчивее и быстрее.

Кроме того, в самих населенных пунктах оборудование работает на нескольких частотах, поэтому передача данных идет быстрее и сеть не перегружается. Теперь жители смогут работать удаленно, смотреть видео в хорошем качестве и пользоваться современными цифровыми сервисами. Благодаря технологиям IoT можно управлять «умным домом» — подключать датчики и автоматизировать бытовые процессы.