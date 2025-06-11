Мобильный интернет ускорили в лесопарке в Истре

На территории лесопарка «Шишкин лес» в Истре, который в 2024 году стал лауреатом премии «Парки России», теперь доступен скоростной мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Истра — один из самых динамично развивающихся городов Московской области. За пять месяцев этого года здесь на 13% увеличился объем мобильного трафика, а число пользователей — на 17%», — прокомментировал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Посетители парка могут пользоваться интернетом со средней скоростью до 20 Мбит/с — слушать музыку и аудиокниги, смотреть фильмы, видео и делиться впечатлениями от прогулок. Для обеспечения стабильной связи инженеры внедрили в новое телекоммуникационное оборудование сразу несколько частотных диапазонов.

Помимо этого, в «Шишкином лесе» теперь работает технология VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потерь в качестве сигнала. Технология MIMO 2×2 обеспечивает надежное соединение даже при высокой нагрузке на сеть.