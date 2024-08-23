Мобильный интернет ускорили еще в 4 округах Подмосковья

Фото: Unsplash

Свыше 700 жителей Подмосковья получили более быстрый интернет в городах и окрестностях Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Серпухова и Можайска.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, рядом с проселочными дорогами и трассами установили базовые станции с антеннами, поддерживающими технологию MIMO 2×2 и обладающими высоким коэффициентом усиления. Это позволило улучшить сигнал и увеличить пропускную способность канала связи.

По словам директора «МегаФон» по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, за полгода трафик в этих округах увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«При этом жители не только активно пользовались интернетом, но и на 46% чаще совершали звонки. Пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — отметил он.

Новое оборудование в диапазоне LTE-2600 также установили в пределах городов. Это позволило заметно увеличить скорость передачи данных, быстро скачивать файлы, смотреть видео и играть в видеоигры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте