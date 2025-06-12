Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
Мобильный комплекс снова примет пациентов в отдаленных районах Орехово-Зуевского округа. Ранее его отправили на ремонт и техническое обслуживание.
Мобильный комплекс будет выезжать каждый день, обеспечивая доступность диагностики для тех, кто живет вдали от медицинских учреждений или с ограниченной транспортной доступностью.
«Раннее выявление заболеваний — ключ к их успешному лечению и профилактике распространения. Передвижной флюорограф позволяет пройти обследование без дальних поездок и очередей», — отметила заместитель главного врача Анастасия Грачева.
С начала года мобильный комплекс совершил 82 выезда. Было обследовано более трех тысяч жителей. График составлен таким образом, чтобы охватить большое количество населенных пунктов.
Первый выезд состоится 16 июня в деревню Соболево. В июне обследования проведут в деревнях Емельяново, Савинская, Малая Дубна и поселках Мисцево, Губино.