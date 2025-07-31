Мобильный флюорограф приедет в Раменское

В поселке Удельная жителям предоставляется возможность проверить здоровье своих легких, не покидая пределы поселка. Сегодня здесь будет организовано выездное флюорографическое обследование, призванное повысить доступность медицинской помощи.

Мобильный медицинский комплекс, оснащенный флюорографическим оборудованием, расположится в непосредственной близости от Удельнинской поликлиники. Основная цель выездного обследования — раннее выявление таких заболеваний, как туберкулез, онкологические патологии легких и заболевания сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении и повышает шансы на полное выздоровление. При посещении мобильного комплекса необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Особое внимание в ходе акции будет уделено пациентам из групп риска, а также тем, кто давно не проходил плановое обследование.

Мобильный флюорограф оснащен современным оборудованием, позволяющим получать высококачественные снимки с минимальной дозой облучения. Результаты исследования будут доступны лечащему врачу пациента в кратчайшие сроки.

Администрация округа подчеркивает, что подобные выездные акции регулярно проводятся в различных населенных пунктах муниципалитета в рамках реализации программы диспансеризации населения. График работы мобильного флюорографа: 31 июля с 09:00 до 18:00.