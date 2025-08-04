Мобильный флюорограф приедет в Орехово-Зуево 4 августа

В Московской области продолжается реализация программы по обеспечению доступности медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. 4 августа у жителей деревни Петрушино и поселка Чистое появится возможность пройти флюорографическое обследование, не покидая пределов своего населенного пункта.

Для этого будет организована работа мобильного флюорографического комплекса. График работы мобильного флюорографа 4 августа: поселок Чистое: с 09:00 до 11:00, деревня Петрушино: с 11:30 до 13:00.

Мобильный комплекс будет расположен в непосредственной близости от фельдшерско-акушерских пунктов. Для прохождения флюорографии необходимо иметь при себе паспорт и действующий страховой полис обязательного медицинского страхования.

Администрация округа напоминает жителям о возможности пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Записаться на прием можно самостоятельно, воспользовавшись региональным порталом государственных услуг «Здоровье», или позвонив по телефону единой горячей линии «122».