Мобильный флюорограф приедет в Орехово-Зуево 11 июля

В пятницу, 11 июля, жители деревни Гора, расположенной в Орехово-Зуевском городском округе, получат возможность пройти флюорографическое обследование. В этот день в деревне будет работать мобильный флюорографический комплекс.

«Ранняя диагностика различных неинфекционных заболеваний помогает снизить риск их развития и распространения. Поэтому важно, чтобы жители отдаленных и труднодоступных мест имели возможность вовремя проходить обследования. Для этого мы организуем выезды мобильного комплекса в сельские населенные пункты», — сообщила начальник лечебно-производственного отдела Наталья Ивлева.

Передвижной флюорограф будет расположен по адресу: деревня Гора, дом № 17, рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Комплекс будет принимать пациентов с 09:00 до 13:00. Для прохождения флюорографического обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Сразу после прохождения флюорографии жители смогут пройти первый этап диспансеризации.